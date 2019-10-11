embargo написав:На этой неделе сделал перевод с ВСЕ карта (ПУМБ онлайн) на карту приват. В тарифах заявлено, что перевод с карты ПУМБ на карты другого банка без комиссии. А по факту - сняли 3 грн.
Вам правильно написали, что карты Привата бывают разные. На универсальную зачисление бесплатное, а на карту для выплат - с комиссией, т.к. пополнение своей карты для выплат считается нецелевым использованием. Эту комиссию берет не ПУМБ, а Приват.
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