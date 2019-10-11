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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:34

Re: ПУМБ

embargo написав:А по факту - сняли 3 грн. :(

Списали больше или пришло меньше? :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:38

  embargo написав:На этой неделе сделал перевод с ВСЕ карта (ПУМБ онлайн) на карту приват.
В тарифах заявлено, что перевод с карты ПУМБ на карты другого банка без комиссии.
А по факту - сняли 3 грн. :(

Вам правильно написали, что карты Привата бывают разные. На универсальную зачисление бесплатное, а на карту для выплат - с комиссией, т.к. пополнение своей карты для выплат считается нецелевым использованием. Эту комиссию берет не ПУМБ, а Приват.
evgenkh
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:42

  Vorlon написав:Разве по зарплатному проекту открывают всекарту?

Аж бегом.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:08

  PUMB написав:переводы с карты ПУМБ на номер карты через ИБ - 0%

Это верно и для веба и для мобайла ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:05

Re: ПУМБ

sens написав:
  Vorlon написав:
  sens написав:Что мешает указать для серой ЗП вашу личную карту в любом банке предоставив реквизиты .

Мешает категорическое сопротивление бухгалтерии. Если для вас это не очевидно. Наличные меня не интересуют вообще.

Я руководитель предприятия , и мне ничего не мешает , я не танцую 8)

Батальйона ім. Будьоного?
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:21

Re: ПУМБ

Зображення

ПУМБ, закономерный вопрос - сколько минимально нужно закинуть на карту,чтобы остаться в льготном периоде?
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:23

А трати в жовтні були?
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