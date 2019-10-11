nickvp
Без повної ідентифікації і скріншота білого екрана вам ПУМБа нічого не відповість. Пишіть їй усі явки і паролі у ПП.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 жов, 2019 12:56
nickvp
Без повної ідентифікації і скріншота білого екрана вам ПУМБа нічого не відповість. Пишіть їй усі явки і паролі у ПП.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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