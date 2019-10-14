nickvp
Без повної ідентифікації і скріншота білого екрана вам ПУМБа нічого не відповість. Пишіть їй усі явки і паролі у ПП.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 жов, 2019 12:56
nickvp
Без повної ідентифікації і скріншота білого екрана вам ПУМБа нічого не відповість. Пишіть їй усі явки і паролі у ПП.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 14 жов, 2019 21:29
Re: ПУМБ
Вопрос к вышеперечисленным банкам. Пумба тут не виновна.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: Пон 14 жов, 2019 21:36
Re: ПУМБ
Не совсем там. Текущая прячется под кнопочкой "доступный баланс". К ней суммируем траты списанные сегодня + все переводы сделанные текущим днём.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: Вів 15 жов, 2019 07:45
Просто неправильно в банкомате кнопки нажимали. Нужно во все операции, а не сразу в снятие наличных.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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