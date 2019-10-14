RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2364236523662367

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 12:56

nickvp
Без повної ідентифікації і скріншота білого екрана вам ПУМБа нічого не відповість. Пишіть їй усі явки і паролі у ПП.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3621
З нами з: 18.08.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:29

Re: ПУМБ

Кочевник написав:Знімав готівку з Всекартки. Ощад - максимум 200, Агріколь - максимум 500. Тільки приват 1к мовчки віддав.
Грусть-тоска.
Вопрос к вышеперечисленным банкам. Пумба тут не виновна.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
Повідомлень: 2968
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:36

Re: ПУМБ

clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:Самой задолженности в грейсе в этом периоде у вас нема.

Заборгованості за жовтень немає?

За вересень немає, а за жовтень(поточну) пан nickvp заховав під червоним хвадратом :)
Не совсем там. Текущая прячется под кнопочкой "доступный баланс". К ней суммируем траты списанные сегодня + все переводы сделанные текущим днём.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
Повідомлень: 2968
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 07:45

  cdj2 написав:
Кочевник написав:Знімав готівку з Всекартки. Ощад - максимум 200, Агріколь - максимум 500. Тільки приват 1к мовчки віддав.
Грусть-тоска.
Вопрос к вышеперечисленным банкам. Пумба тут не виновна.
Просто неправильно в банкомате кнопки нажимали. Нужно во все операции, а не сразу в снятие наличных.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14226
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1066 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:42

  nickvp написав:Зображення

ПУМБ, закономерный вопрос - сколько минимально нужно закинуть на карту,чтобы остаться в льготном периоде?

нужно внести сумму в "обязательный платеж".
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2366
З нами з: 19.07.11
Подякував: 790 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:45

  mustbe написав:
  PUMB написав:переводы с карты ПУМБ на номер карты через ИБ - 0%

Это верно и для веба и для мобайла ?

верно
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2366
З нами з: 19.07.11
Подякував: 790 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:49

  evgenkh написав:
  klug написав:Вам не перепрошити пропонують, а взяти на виплат новий телефон китайської фірми під санкціями у Алло зі знижками до чорної п'ятниці, бо людину, що вже так зробила дратує, коли інші так не роблять.


Понял, спасибо. Нет, покупать новый телефон ради приложения ПУМБ-онлайн я не буду. И перепрошить старый тоже не получится. На 4pda есть тема, там всего две прошивки. 4.4.4 - первая, с которой он шел. А 5.0.2 - это вторая и последняя. Буду пользоваться веб-версией.


По Вашему вопросу - на текущий момент на некоторых устройствах есть сложности с запуском приложения ПУМБ Online. Вопрос в работе у коллег. Временно, до исправления проблемы, рекомендуем пользоваться веб-версией сервиса, или, при наличии возможности, установить приложение на другом смартфоне.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2366
З нами з: 19.07.11
Подякував: 790 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2364236523662367
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Alfa_Bank, gonzo, ingtrans, kostya77, lubopytnaya, Ой+, patrikk, Кочевник і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15347)
15.10.2019 16:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.