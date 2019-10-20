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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2365236623672368

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:38

Re: ПУМБ

Сегодня, ПУМБа автоматом долила кред. лим на 5 к.
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 562
З нами з: 07.05.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 23:47

Re: ПУМБ

Banki написав:Сегодня, ПУМБа автоматом долила кред. лим на 5 к.
Это она может. Примерно раз в 3-6 месяцев стабильно доливает, а за ней остальные. Идея самая жадная в этом плане.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
Повідомлень: 2973
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:34

Re: ПУМБ

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Kevin
 
Повідомлень: 229
З нами з: 24.09.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:01

Kevin

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там клацність "Показати всі картки"
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Повідомлень: 6225
З нами з: 01.06.14
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