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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 12:38
clientage написав:
Думаю тут нуна ориентрироваться таки на дату списания по счету, но похоже, в ИБ эта дата таки нечОткО отображается
А ориентироваться зачем?
Сумму для погашения показывает, операции есть в выписке. Ну только если крупная покупка и подгадать под лишний месяц грейса.
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qwe_ua
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Додано: Сер 23 жов, 2019 12:38
PUMB, что по поводу:
1. реферальной программы
2. обмена валют онлайн (желательно и открытия хотя бы валютных счетов онлайн)
3. кешбека
?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 23 жов, 2019 12:45
qwe_ua написав:
...и подгадать под лишний месяц грейса.
Ага-ага, вот будет Черная Пт. 29 ноября ото и погадаем с каким грейсом её покупки проведутся
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 23 жов, 2019 12:47
Вкладчик1234 написав:PUMB,
что по поводу:
1. реферальной программы
2. обмена валют онлайн (желательно и открытия хотя бы валютных счетов онлайн)
3. кешбека
?
добрый день!
ранее уже сообщали, что возможность открытия пакетов услуг через ИБ
для клиентов банка уже реализована!
обмен валют скоро. другие сервисы - не можем комментировать. спасибо за понимание.
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PUMB
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Додано: Сер 23 жов, 2019 12:52
clientage написав:
Ага-ага, вот будет Черная Пт. 29 ноября ото и погадаем с каким грейсом её покупки проведутся
Ноябрем
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qwe_ua
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Додано: Сер 23 жов, 2019 12:54
PUMB написав:
ранее уже сообщали, что возможность открытия пакетов услуг через ИБ для клиентов банка уже реализована!
О чём речь? Уточните
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 23 жов, 2019 12:54
qwe_ua написав: clientage написав:
Ага-ага, вот будет Черная Пт. 29 ноября ото и погадаем с каким грейсом её покупки проведутся
Ноябрем
пятница? 1 дек = Вс... от шяайтян
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 23 жов, 2019 12:58
clientage написав:
пятница? 1 дек = Вс... от шяайтян
МПС в субботу работают, следовательно пройдет 30го, поэтому...
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qwe_ua
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Додано: Сер 23 жов, 2019 12:58
Вкладчик1234 написав: PUMB написав:
ранее уже сообщали, что возможность открытия пакетов услуг через ИБ для клиентов банка уже реализована!
О чём речь? Уточните
что именно?) в ПУМБ онлайн можно открывать пакеты услуг, валютные в т.ч.
писали здесь:
PUMB написав:
в веб версии ИБ реализована возможность открытия нового пакета услуг
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PUMB
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:02
PUMB написав: vollena71 написав:
Для учета покупки в льготном периоде используется дата операции, дата списания по счету или невидимая никому дата клиринга? По выписке по ВсеМожу за сентябрь покупки за 28.09 проведенные по счету 1.10 пошли в льготный период сентября, а покупка 30.09 проведенная по счету тоже 1.10 - в октябрь.
Используется дата списания со счета (как правило, это +1 день от фактической даты операции).
Т.е. покупки за 28.09, проведенные по счету 1.10 согласно истории операции в ПУМБ онлайн,
пошли в льготный период сентября, а должны были пойти в льготный период октября?
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vollena71
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