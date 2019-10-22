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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2368236923702371>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:08

  vollena71 написав:
  PUMB написав:
  vollena71 написав:Для учета покупки в льготном периоде используется дата операции, дата списания по счету или невидимая никому дата клиринга? По выписке по ВсеМожу за сентябрь покупки за 28.09 проведенные по счету 1.10 пошли в льготный период сентября, а покупка 30.09 проведенная по счету тоже 1.10 - в октябрь.

Используется дата списания со счета (как правило, это +1 день от фактической даты операции).

Т.е. покупки за 28.09, проведенные по счету 1.10 согласно истории операции в ПУМБ онлайн, пошли в льготный период сентября, а должны были пойти в льготный период октября?

А напишите отето все в чат. Хай там задумаются :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:10

  qwe_ua написав:
clientage написав:Думаю тут нуна ориентрироваться таки на дату списания по счету, но похоже, в ИБ эта дата таки нечОткО отображается :)

А ориентироваться зачем?

Сумму для погашения показывает, операции есть в выписке. Ну только если крупная покупка и подгадать под лишний месяц грейса.

Я сотруднику долго рассказывала про разницу между датой операции и датой проведения/списания по счету, а тут он приносит выписку с такой вот нестыковочкой и теперь я пытаюсь понять все-таки на Историю операций с датой списания по счету обращать внимание или сказать "банк как хочет, так и трактует, ничего предугадать/предусмотреть не получится".
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:11

Re: ПУМБ

vollena71 написав:Т.е. покупки за 28.09, проведенные по счету 1.10 согласно истории операции в ПУМБ онлайн, пошли в льготный период сентября, а должны были пойти в льготный период октября?

Забудьте про историю в ИБ, выписка по кредитной карте в данном случае.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:15

  clientage написав:А напишите отето все в чат. Хай там задумаются :(

мопед не мой (с). владелец особо выяснять не хочет, а мне для себя понять принцип надо
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:19

  qwe_ua написав:
vollena71 написав:Т.е. покупки за 28.09, проведенные по счету 1.10 согласно истории операции в ПУМБ онлайн, пошли в льготный период сентября, а должны были пойти в льготный период октября?

Забудьте про историю в ИБ, выписка по кредитной карте в данном случае.

в выписке только дата операции.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:41

  vollena71 написав:
  qwe_ua написав:
vollena71 написав:Т.е. покупки за 28.09, проведенные по счету 1.10 согласно истории операции в ПУМБ онлайн, пошли в льготный период сентября, а должны были пойти в льготный период октября?

Забудьте про историю в ИБ, выписка по кредитной карте в данном случае.

в выписке только дата операции.

написали уточнение Вам в личные сообщения
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:48

  PUMB написав:
  Вкладчик1234 написав:
  PUMB написав:ранее уже сообщали, что возможность открытия пакетов услуг через ИБ для клиентов банка уже реализована!

О чём речь? Уточните

что именно?) в ПУМБ онлайн можно открывать пакеты услуг, валютные в т.ч.
писали здесь:
  PUMB написав:в веб версии ИБ реализована возможность открытия нового пакета услуг :)


Возможность оформления второй кредитной карты будет реализована?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:05

  Kevin написав:
Возможность оформления второй кредитной карты будет реализована?

на сейчас - только 1 кредитка у 1 клиента. на будущее - такой инфы у нас нет
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:07

Re: ПУМБ

vollena71 написав:в выписке только дата операции.

т.е. вам просто вторая дата нужна? :)
Что это изменит? :D
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:14

  qwe_ua написав:
vollena71 написав:в выписке только дата операции.

т.е. вам просто вторая дата нужна? :)
Что это изменит? :D

нет, это констатация факта, что учет идет по дате операции, а не по дате проводки по счету.
возможно, там как-то ещё клиринг влияет. если владельцу счета дадут внятное разъяснение по конкретной ситуации - поделюсь.
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vollena71
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