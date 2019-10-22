vollena71 написав:Для учета покупки в льготном периоде используется дата операции, дата списания по счету или невидимая никому дата клиринга? По выписке по ВсеМожу за сентябрь покупки за 28.09 проведенные по счету 1.10 пошли в льготный период сентября, а покупка 30.09 проведенная по счету тоже 1.10 - в октябрь.
Используется дата списания со счета (как правило, это +1 день от фактической даты операции).
Т.е. покупки за 28.09, проведенные по счету 1.10 согласно истории операции в ПУМБ онлайн, пошли в льготный период сентября, а должны были пойти в льготный период октября?
clientage написав:Думаю тут нуна ориентрироваться таки на дату списания по счету, но похоже, в ИБ эта дата таки нечОткО отображается
А ориентироваться зачем?
Сумму для погашения показывает, операции есть в выписке. Ну только если крупная покупка и подгадать под лишний месяц грейса.
Я сотруднику долго рассказывала про разницу между датой операции и датой проведения/списания по счету, а тут он приносит выписку с такой вот нестыковочкой и теперь я пытаюсь понять все-таки на Историю операций с датой списания по счету обращать внимание или сказать "банк как хочет, так и трактует, ничего предугадать/предусмотреть не получится".
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т.е. вам просто вторая дата нужна? Что это изменит?
нет, это констатация факта, что учет идет по дате операции, а не по дате проводки по счету. возможно, там как-то ещё клиринг влияет. если владельцу счета дадут внятное разъяснение по конкретной ситуации - поделюсь.
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