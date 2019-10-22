Додано: Сер 23 жов, 2019 13:10

qwe_ua написав: clientage написав: Думаю тут нуна ориентрироваться таки на дату списания по счету, но похоже, в ИБ эта дата таки нечОткО отображается Думаю тут нуна ориентрироваться таки на дату списания по счету, но похоже, в ИБ эта дата таки нечОткО отображается

А ориентироваться зачем?



Сумму для погашения показывает, операции есть в выписке. Ну только если крупная покупка и подгадать под лишний месяц грейса. А ориентироваться зачем?Сумму для погашения показывает, операции есть в выписке. Ну только если крупная покупка и подгадать под лишний месяц грейса.

Я сотруднику долго рассказывала про разницу между датой операции и датой проведения/списания по счету, а тут он приносит выписку с такой вот нестыковочкой и теперь я пытаюсь понять все-таки на Историю операций с датой списания по счету обращать внимание или сказать "банк как хочет, так и трактует, ничего предугадать/предусмотреть не получится".