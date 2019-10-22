Возможность пополнения депозита с карты другого банка, а также его оформление с карты другого банка будут реализованы?
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Додано: Сер 23 жов, 2019 14:48
Додано: Сер 23 жов, 2019 14:51
Re: ПУМБ
Випуску в відділенні слід взяти ...мабуть.
І там дата білінгу 30 число місяця. Ні?
Шо до 30 включно - попередній платіжний період, після 30 - наступний?
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Додано: Сер 23 жов, 2019 14:58
давайте сделаем проще - напишите все Ваши существующие вопросы/предложения и мы уточним.
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:06
Re: ПУМБ
А на ці 2 запитання коли дасте відповідь...теж цікаво?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:08
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:09
1) Возможность пополнения депозита с карты другого банка будет реализована?
2) Оформление депозита с карты другого банка будет реализовано?
3) Пополнение любой карты ПУМБА с депозита Вильный будет реализовано? (На данный момент пополняется карта, с которой открыт депозит)
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