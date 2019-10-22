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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 14:48
PUMB написав: Kevin написав:
Возможность оформления второй кредитной карты будет реализована?
на сейчас - только 1 кредитка у 1 клиента. на будущее - такой инфы у нас нет
Возможность пополнения депозита с карты другого банка, а также его оформление с карты другого банка будут реализованы?
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Додано: Сер 23 жов, 2019 14:51
vollena71 написав:
если владельцу счета дадут внятное разъяснение
Випуску в відділенні слід взяти ...мабуть.
І там дата білінгу 30 число місяця. Ні?
Шо до 30 включно - попередній платіжний період, після 30 - наступний?
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Додано: Сер 23 жов, 2019 14:58
Kevin написав: PUMB написав: Kevin написав:
Возможность оформления второй кредитной карты будет реализована?
на сейчас - только 1 кредитка у 1 клиента. на будущее - такой инфы у нас нет
Возможность пополнения депозита с карты другого банка, а также его оформление с карты другого банка будут реализованы?
давайте сделаем проще - напишите все Ваши существующие вопросы/предложения
и мы уточним.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 15:06
PUMB написав:
давайте сделаем проще - напишите все Ваши существующие вопросы/предложения и мы уточним.
А на ці 2 запитання коли дасте відповідь...теж цікаво?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 15:08
Квесторе_поверніться написав: PUMB написав:
давайте сделаем проще - напишите все Ваши существующие вопросы/предложения и мы уточним.
А на ці 2 запитання коли дасте відповідь...теж цікаво?
ждем полный перечень вопросов и ответим.
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PUMB
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