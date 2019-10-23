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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2369237023712372>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:48

  PUMB написав:
  Kevin написав:
Возможность оформления второй кредитной карты будет реализована?

на сейчас - только 1 кредитка у 1 клиента. на будущее - такой инфы у нас нет


Возможность пополнения депозита с карты другого банка, а также его оформление с карты другого банка будут реализованы?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:51

Re: ПУМБ

  vollena71 написав:если владельцу счета дадут внятное разъяснение

Випуску в відділенні слід взяти ...мабуть.
І там дата білінгу 30 число місяця. Ні?
Шо до 30 включно - попередній платіжний період, після 30 - наступний?
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:58

  Kevin написав:
  PUMB написав:
  Kevin написав:
Возможность оформления второй кредитной карты будет реализована?

на сейчас - только 1 кредитка у 1 клиента. на будущее - такой инфы у нас нет


Возможность пополнения депозита с карты другого банка, а также его оформление с карты другого банка будут реализованы?

давайте сделаем проще - напишите все Ваши существующие вопросы/предложения и мы уточним.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:06

Re: ПУМБ

  PUMB написав:давайте сделаем проще - напишите все Ваши существующие вопросы/предложения и мы уточним.

А на ці 2 запитання коли дасте відповідь...теж цікаво?
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:08

  Квесторе_поверніться написав:
  PUMB написав:давайте сделаем проще - напишите все Ваши существующие вопросы/предложения и мы уточним.

А на ці 2 запитання коли дасте відповідь...теж цікаво?

ждем полный перечень вопросов и ответим.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:09

1) Возможность пополнения депозита с карты другого банка будет реализована?

2) Оформление депозита с карты другого банка будет реализовано?

3) Пополнение любой карты ПУМБА с депозита Вильный будет реализовано? (На данный момент пополняется карта, с которой открыт депозит)
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:11

  Kevin написав:1) Возможность пополнения депозита с карты другого банка будет реализована?

2) Оформление депозита с карты другого банка будет реализовано?

3) Пополнение любой карты ПУМБА с депозита Вильный будет реализовано? (На данный момент пополняется карта, с которой открыт депозит)

1 та 2 в яких банках реалізовано?
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:25

  Квесторе_поверніться написав:
  Kevin написав:1) Возможность пополнения депозита с карты другого банка будет реализована?

2) Оформление депозита с карты другого банка будет реализовано?

3) Пополнение любой карты ПУМБА с депозита Вильный будет реализовано? (На данный момент пополняется карта, с которой открыт депозит)

1 та 2 в яких банках реалізовано?


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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:28

  Kevin написав:1) Возможность пополнения депозита с карты другого банка будет реализована?

2) Оформление депозита с карты другого банка будет реализовано?

3) Пополнение любой карты ПУМБА с депозита Вильный будет реализовано? (На данный момент пополняется карта, с которой открыт депозит)

уточняем
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:30

Re: ПУМБ

  ramaz написав:Моно, Форвард

І в Комси...ні?
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