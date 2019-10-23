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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2369237023712372

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:50

PUMB
а у Вас действительно п2п переводы с кредитной карты "всё могу" без платы?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:52

  uaprofi написав:PUMB
а у Вас действительно п2п переводы с кредитной карты "всё могу" без платы?

І зняття готівки.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:56

  uaprofi написав:PUMB
а у Вас действительно п2п переводы с кредитной карты "всё могу" без платы?

Конечно платно, просто без комиссии
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:57

  Квесторе_поверніться написав:
  uaprofi написав:PUMB
а у Вас действительно п2п переводы с кредитной карты "всё могу" без платы?

І зняття готівки.

как такое может быть? ... даже приват берёт за это 4%
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:58

  Stringer написав:
  uaprofi написав:PUMB
а у Вас действительно п2п переводы с кредитной карты "всё могу" без платы?

Конечно платно, просто без комиссии


а за шо берут плату?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:58

Re: ПУМБ

  uaprofi написав:как такое может быть? ... даже приват берёт за это 4%

як завжди, грейсу нема
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:58

  uaprofi написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  uaprofi написав:PUMB
а у Вас действительно п2п переводы с кредитной карты "всё могу" без платы?

І зняття готівки.

как такое может быть? ... даже приват берёт за это 4%

В привете наоборот - бесплатно, но с комиссией ;-)
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:03

  uaprofi написав:PUMB
а у Вас действительно п2п переводы с кредитной карты "всё могу" без платы?

комиссии за переводы/снятие нет, но эти операции не в рамках льготного периода.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:06

  PUMB написав:
  uaprofi написав:PUMB
а у Вас действительно п2п переводы с кредитной карты "всё могу" без платы?

комиссии за переводы/снятие нет, но эти операции не в рамках льготного периода.

а платность начинается только тогда когда по счёту проводите?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:16

  uaprofi написав:
  PUMB написав:
  uaprofi написав:PUMB
а у Вас действительно п2п переводы с кредитной карты "всё могу" без платы?

комиссии за переводы/снятие нет, но эти операции не в рамках льготного периода.

а платность начинается только тогда когда по счёту проводите?

С даты совершения операции
PUMB
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