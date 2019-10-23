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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:50
PUMB
а у Вас действительно п2п переводы с кредитной карты "всё могу" без платы?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Сер 23 жов, 2019 15:52
uaprofi написав:PUMB
а у Вас действительно п2п переводы с кредитной карты "всё могу" без платы?
І зняття готівки.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 15:56
uaprofi написав:PUMB
а у Вас действительно п2п переводы с кредитной карты "всё могу" без платы?
Конечно платно, просто без комиссии
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Сер 23 жов, 2019 15:57
Квесторе_поверніться написав: uaprofi написав:PUMB
а у Вас действительно п2п переводы с кредитной карты "всё могу" без платы?
І зняття готівки.
как такое может быть? ... даже приват берёт за это 4%
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Сер 23 жов, 2019 15:58
Stringer написав: uaprofi написав:PUMB
а у Вас действительно п2п переводы с кредитной карты "всё могу" без платы?
Конечно платно, просто без комиссии
а за шо берут плату?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Сер 23 жов, 2019 15:58
uaprofi написав:
как такое может быть? ... даже приват берёт за это 4%
як завжди, грейсу нема
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 23 жов, 2019 15:58
uaprofi написав: Квесторе_поверніться написав: uaprofi написав:PUMB
а у Вас действительно п2п переводы с кредитной карты "всё могу" без платы?
І зняття готівки.
как такое может быть? ... даже приват берёт за это 4%
В привете наоборот - бесплатно, но с комиссией
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Сер 23 жов, 2019 16:03
uaprofi написав:PUMB
а у Вас действительно п2п переводы с кредитной карты "всё могу" без платы?
комиссии за переводы/снятие нет, но эти операции не в рамках льготного периода.
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PUMB
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Додано: Сер 23 жов, 2019 16:06
PUMB написав: uaprofi написав:PUMB
а у Вас действительно п2п переводы с кредитной карты "всё могу" без платы?
комиссии за переводы/снятие нет, но эти операции не в рамках льготного периода.
а платность начинается только тогда когда по счёту проводите?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Сер 23 жов, 2019 16:16
uaprofi написав: PUMB написав: uaprofi написав:PUMB
а у Вас действительно п2п переводы с кредитной карты "всё могу" без платы?
комиссии за переводы/снятие нет, но эти операции не в рамках льготного периода.
а платность начинается только тогда когда по счёту проводите?
С даты совершения операции
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PUMB
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