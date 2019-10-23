|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:02
Kevin написав:
1) Возможность пополнения депозита с карты другого банка будет реализована?
2) Оформление депозита с карты другого банка будет реализовано?
3) Пополнение любой карты ПУМБА с депозита Вильный будет реализовано? (На данный момент пополняется карта, с которой открыт депозит)
1 и 2 - таких задач перед бизнесом нет, реализована альтернатива - пополнение в ИБ карты ПУМБ без комиссий для последующего открытия депозита в ПУМБ.
3 - Вы можете сменить связанные счета в веб версии ИБ, а потом совершить выплату/снятие на нужный Вам счет. Валюта счета должна совпадать с валютой депозита.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2379
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:20
PUMB написав:
С даты совершения операции
55% річних.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29832
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:23
Квесторе_поверніться написав: PUMB написав:
С даты совершения операции
55% річних.
що це за цифра?
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2379
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:25
PUMB написав:С даты совершения операции
Платность с финансовой, но % с момента пользования деньгами.
-
qwe_ua
-
-
- Повідомлень: 1779
- З нами з: 16.03.10
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:35
PUMB написав:
С даты совершения операции
если я деньгами сниму в понедельник, а во вторник верну на счёт
это будут % за один день или за два?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3144
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 486 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:36
для получения карты "все могу" нужно просто кнопку нажать в ИБ и прийти в отделение?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3144
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 486 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:37
uaprofi написав: PUMB написав:
С даты совершения операции
если я деньгами сниму в понедельник, а во вторник верну на счёт
это будут % за один день или за два?
Будет 0, т.к. финансовая будет только во вторник и сразу погасится.
А вот если в среду... То за два дня, имхо.
-
qwe_ua
-
-
- Повідомлень: 1779
- З нами з: 16.03.10
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 18:25
PUMB написав: Квесторе_поверніться написав: PUMB написав:
С даты совершения операции
55% річних.
що це за цифра?
ПрОцент по ВСе можу.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29832
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 19:04
Здравствуйте, звонила на горячую линию в попытке узнать номер телефона моего отделения, сказали, что номер у них "не указан" и надо в отделение, соответственно, идти. Соединить меня с ним тоже нельзя.
Возможно ли как-то добыть номер отделения без похода туда?
Отделение Киев, ул. Борщагівська, буд. 195/43
-
tekiarika
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|