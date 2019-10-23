RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2370237123722373

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:02

  Kevin написав:1) Возможность пополнения депозита с карты другого банка будет реализована?

2) Оформление депозита с карты другого банка будет реализовано?

3) Пополнение любой карты ПУМБА с депозита Вильный будет реализовано? (На данный момент пополняется карта, с которой открыт депозит)


1 и 2 - таких задач перед бизнесом нет, реализована альтернатива - пополнение в ИБ карты ПУМБ без комиссий для последующего открытия депозита в ПУМБ.
3 - Вы можете сменить связанные счета в веб версии ИБ, а потом совершить выплату/снятие на нужный Вам счет. Валюта счета должна совпадать с валютой депозита.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2379
З нами з: 19.07.11
Подякував: 790 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:20

Re: ПУМБ

  PUMB написав:С даты совершения операции

55% річних.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29832
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:23

  Квесторе_поверніться написав:
  PUMB написав:С даты совершения операции

55% річних.

що це за цифра?
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2379
З нами з: 19.07.11
Подякував: 790 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:25

Re: ПУМБ

PUMB написав:С даты совершения операции

Платность с финансовой, но % с момента пользования деньгами.
qwe_ua
 
Повідомлень: 1779
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:35

  PUMB написав:С даты совершения операции

если я деньгами сниму в понедельник, а во вторник верну на счёт
это будут % за один день или за два?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3144
З нами з: 21.04.11
Подякував: 486 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:36

для получения карты "все могу" нужно просто кнопку нажать в ИБ и прийти в отделение?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3144
З нами з: 21.04.11
Подякував: 486 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:37

Re: ПУМБ

uaprofi написав:
  PUMB написав:С даты совершения операции

если я деньгами сниму в понедельник, а во вторник верну на счёт
это будут % за один день или за два?
Будет 0, т.к. финансовая будет только во вторник и сразу погасится.
А вот если в среду... То за два дня, имхо.
qwe_ua
 
Повідомлень: 1779
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:25

  PUMB написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  PUMB написав:С даты совершения операции

55% річних.

що це за цифра?

ПрОцент по ВСе можу.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29832
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 19:04

Re: ПУМБ

Здравствуйте, звонила на горячую линию в попытке узнать номер телефона моего отделения, сказали, что номер у них "не указан" и надо в отделение, соответственно, идти. Соединить меня с ним тоже нельзя.

Возможно ли как-то добыть номер отделения без похода туда?
Отделение Киев, ул. Борщагівська, буд. 195/43
tekiarika
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 05.06.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2370237123722373
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vorlon і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.