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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:02
Kevin написав:
1) Возможность пополнения депозита с карты другого банка будет реализована?
2) Оформление депозита с карты другого банка будет реализовано?
3) Пополнение любой карты ПУМБА с депозита Вильный будет реализовано? (На данный момент пополняется карта, с которой открыт депозит)
1 и 2 - таких задач перед бизнесом нет, реализована альтернатива - пополнение в ИБ карты ПУМБ без комиссий для последующего открытия депозита в ПУМБ.
3 - Вы можете сменить связанные счета в веб версии ИБ, а потом совершить выплату/снятие на нужный Вам счет. Валюта счета должна совпадать с валютой депозита.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 17:20
PUMB написав:
С даты совершения операции
55% річних.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 17:23
Квесторе_поверніться написав: PUMB написав:
С даты совершения операции
55% річних.
що це за цифра?
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PUMB
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Додано: Сер 23 жов, 2019 17:25
PUMB написав:С даты совершения операции
Платность с финансовой, но % с момента пользования деньгами.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 17:35
PUMB написав:
С даты совершения операции
если я деньгами сниму в понедельник, а во вторник верну на счёт
это будут % за один день или за два?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Сер 23 жов, 2019 17:36
для получения карты "все могу" нужно просто кнопку нажать в ИБ и прийти в отделение?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Сер 23 жов, 2019 17:37
uaprofi написав: PUMB написав:
С даты совершения операции
если я деньгами сниму в понедельник, а во вторник верну на счёт
это будут % за один день или за два?
Будет 0, т.к. финансовая будет только во вторник и сразу погасится.
А вот если в среду... То за два дня, имхо.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 18:25
PUMB написав: Квесторе_поверніться написав: PUMB написав:
С даты совершения операции
55% річних.
що це за цифра?
ПрОцент по ВСе можу.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 23 жов, 2019 19:04
Здравствуйте, звонила на горячую линию в попытке узнать номер телефона моего отделения, сказали, что номер у них "не указан" и надо в отделение, соответственно, идти. Соединить меня с ним тоже нельзя.
Возможно ли как-то добыть номер отделения без похода туда?
Отделение Киев, ул. Борщагівська, буд. 195/43
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tekiarika
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Додано: Чет 24 жов, 2019 06:39
uaprofi написав:
если я деньгами сниму в понедельник, а во вторник верну на счёт
это будут % за один день или за два?
Если на таких условиях берете кредит у банка, то проценты насчитают за два дня. А вот если вы кладете деньги на депозит, то не насчитают ни за день поступления, ни за день снятия. Т.е. если вы дали банку деньги на таких условиях, банк вам не заплатит ничего.
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evgenkh
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