RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2370237123722373

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:02

  Kevin написав:1) Возможность пополнения депозита с карты другого банка будет реализована?

2) Оформление депозита с карты другого банка будет реализовано?

3) Пополнение любой карты ПУМБА с депозита Вильный будет реализовано? (На данный момент пополняется карта, с которой открыт депозит)


1 и 2 - таких задач перед бизнесом нет, реализована альтернатива - пополнение в ИБ карты ПУМБ без комиссий для последующего открытия депозита в ПУМБ.
3 - Вы можете сменить связанные счета в веб версии ИБ, а потом совершить выплату/снятие на нужный Вам счет. Валюта счета должна совпадать с валютой депозита.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2379
З нами з: 19.07.11
Подякував: 790 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:20

Re: ПУМБ

  PUMB написав:С даты совершения операции

55% річних.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29832
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:23

  Квесторе_поверніться написав:
  PUMB написав:С даты совершения операции

55% річних.

що це за цифра?
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2379
З нами з: 19.07.11
Подякував: 790 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:25

Re: ПУМБ

PUMB написав:С даты совершения операции

Платность с финансовой, но % с момента пользования деньгами.
qwe_ua
 
Повідомлень: 1779
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:35

  PUMB написав:С даты совершения операции

если я деньгами сниму в понедельник, а во вторник верну на счёт
это будут % за один день или за два?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3144
З нами з: 21.04.11
Подякував: 486 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:36

для получения карты "все могу" нужно просто кнопку нажать в ИБ и прийти в отделение?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3144
З нами з: 21.04.11
Подякував: 486 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:37

Re: ПУМБ

uaprofi написав:
  PUMB написав:С даты совершения операции

если я деньгами сниму в понедельник, а во вторник верну на счёт
это будут % за один день или за два?
Будет 0, т.к. финансовая будет только во вторник и сразу погасится.
А вот если в среду... То за два дня, имхо.
qwe_ua
 
Повідомлень: 1779
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:25

  PUMB написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  PUMB написав:С даты совершения операции

55% річних.

що це за цифра?

ПрОцент по ВСе можу.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29832
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 19:04

Re: ПУМБ

Здравствуйте, звонила на горячую линию в попытке узнать номер телефона моего отделения, сказали, что номер у них "не указан" и надо в отделение, соответственно, идти. Соединить меня с ним тоже нельзя.

Возможно ли как-то добыть номер отделения без похода туда?
Отделение Киев, ул. Борщагівська, буд. 195/43
tekiarika
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 05.06.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 06:39

  uaprofi написав:если я деньгами сниму в понедельник, а во вторник верну на счёт
это будут % за один день или за два?

Если на таких условиях берете кредит у банка, то проценты насчитают за два дня. А вот если вы кладете деньги на депозит, то не насчитают ни за день поступления, ни за день снятия. Т.е. если вы дали банку деньги на таких условиях, банк вам не заплатит ничего.
evgenkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 144
З нами з: 20.06.16
Подякував: 157 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2370237123722373
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Google Feedfetcher і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77885)
24.10.2019 08:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.