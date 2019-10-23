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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:18
tekiarika написав:
Здравствуйте, звонила на горячую линию в попытке узнать номер телефона моего отделения, сказали, что номер у них "не указан" и надо в отделение, соответственно, идти. Соединить меня с ним тоже нельзя.
Возможно ли как-то добыть номер отделения без похода туда?
Отделение Киев, ул. Борщагівська, буд. 195/43
номера отделений не сообщаются. контакт центр может помочь в решении Ваших вопросов.
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PUMB
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Додано: Чет 24 жов, 2019 11:07
Панове, а не підскажите, зарахування з Все карти, на карту Все Можу через Пумб онлайн, іде день в день? Треба просто погасити кредитку, і коли найкраще це зробити, останній день вроді 30 число?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Скупердяй
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Додано: Чет 24 жов, 2019 11:11
Скупердяй написав:Панове, а не підскажите, зарахування з Все карти, на карту Все Можу через Пумб онлайн, іде день в день? Треба просто погасити кредитку, і коли найкраще це зробити, останній день вроді 30 число?
До 18:00, если без лотереи
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qwe_ua
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Додано: Чет 24 жов, 2019 11:21
qwe_ua написав:
Скупердяй написав:Панове, а не підскажите, зарахування з Все карти, на карту Все Можу через Пумб онлайн, іде день в день? Треба просто погасити кредитку, і коли найкраще це зробити, останній день вроді 30 число?
До 18:00, если без лотереи
Дякую, а як краще перкераз робити, в формі "Переказ між своїми рахунками", "Поповнити рахунок картою", "Переказ з карты на карту" ?
і написано до 30 числа, 30 число включається?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Скупердяй
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Додано: Чет 24 жов, 2019 11:28
Скупердяй написав:Дякую, а як краще перкераз робити, в формі "Переказ між своїми рахунками", "Поповнити рахунок картою", "Переказ з карты на карту" ?
і написано до 30 числа, 30 число включається?
Если в самом ИБ, то счёт-счёт. Без смс будет и т.д.
До 18 расчетной даты, т.е. 30го
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qwe_ua
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Додано: Чет 24 жов, 2019 11:46
PUMB написав:
номера отделений не сообщаютс
почему?
у Вас же у девушек на столе визитки - на которых номер отделения написан.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Чет 24 жов, 2019 11:47
PUMB написав: tekiarika написав:
Здравствуйте, звонила на горячую линию в попытке узнать номер телефона моего отделения, сказали, что номер у них "не указан" и надо в отделение, соответственно, идти. Соединить меня с ним тоже нельзя.
Возможно ли как-то добыть номер отделения без похода туда?
Отделение Киев, ул. Борщагівська, буд. 195/43
номера отделений не сообщаются. контакт центр может помочь в решении Ваших вопросов.
а в чём смысл подобной секретности?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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Додано: Чет 24 жов, 2019 12:05
Тракторист написав:
а в чём смысл подобной секретности?
понимаете есть клиенты - которым когда нужно решить каккой вопрос - они звонят по всем известнымм публичным номерам... а не только в калл... это они типа стеночку защиты выстроили
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Чет 24 жов, 2019 12:27
uaprofi написав: Тракторист написав:
а в чём смысл подобной секретности?
понимаете есть клиенты - которым когда нужно решить каккой вопрос - они звонят по всем известнымм публичным номерам... а не только в калл... это они типа стеночку защиты выстроили
а смысл звонков по телефону если нельзя решить ни одного серьёзноговопроса?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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