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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2371237223732374

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:18

  tekiarika написав:Здравствуйте, звонила на горячую линию в попытке узнать номер телефона моего отделения, сказали, что номер у них "не указан" и надо в отделение, соответственно, идти. Соединить меня с ним тоже нельзя.

Возможно ли как-то добыть номер отделения без похода туда?
Отделение Киев, ул. Борщагівська, буд. 195/43

номера отделений не сообщаются. контакт центр может помочь в решении Ваших вопросов.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:07

Re: ПУМБ

Панове, а не підскажите, зарахування з Все карти, на карту Все Можу через Пумб онлайн, іде день в день? Треба просто погасити кредитку, і коли найкраще це зробити, останній день вроді 30 число?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:11

Re: ПУМБ

Скупердяй написав:Панове, а не підскажите, зарахування з Все карти, на карту Все Можу через Пумб онлайн, іде день в день? Треба просто погасити кредитку, і коли найкраще це зробити, останній день вроді 30 число?
До 18:00, если без лотереи
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:21

  qwe_ua написав:
Скупердяй написав:Панове, а не підскажите, зарахування з Все карти, на карту Все Можу через Пумб онлайн, іде день в день? Треба просто погасити кредитку, і коли найкраще це зробити, останній день вроді 30 число?
До 18:00, если без лотереи

Дякую, а як краще перкераз робити, в формі "Переказ між своїми рахунками", "Поповнити рахунок картою", "Переказ з карты на карту" ?
і написано до 30 числа, 30 число включається?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:28

Re: ПУМБ

Скупердяй написав:Дякую, а як краще перкераз робити, в формі "Переказ між своїми рахунками", "Поповнити рахунок картою", "Переказ з карты на карту" ?
і написано до 30 числа, 30 число включається?
Если в самом ИБ, то счёт-счёт. Без смс будет и т.д.

До 18 расчетной даты, т.е. 30го
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:46

  PUMB написав:номера отделений не сообщаютс

почему?
у Вас же у девушек на столе визитки - на которых номер отделения написан.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:47

  PUMB написав:
  tekiarika написав:Здравствуйте, звонила на горячую линию в попытке узнать номер телефона моего отделения, сказали, что номер у них "не указан" и надо в отделение, соответственно, идти. Соединить меня с ним тоже нельзя.

Возможно ли как-то добыть номер отделения без похода туда?
Отделение Киев, ул. Борщагівська, буд. 195/43

номера отделений не сообщаются. контакт центр может помочь в решении Ваших вопросов.

а в чём смысл подобной секретности?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:05

  Тракторист написав:а в чём смысл подобной секретности?

понимаете есть клиенты - которым когда нужно решить каккой вопрос - они звонят по всем известнымм публичным номерам... а не только в калл... это они типа стеночку защиты выстроили
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:27

  uaprofi написав:
  Тракторист написав:а в чём смысл подобной секретности?

понимаете есть клиенты - которым когда нужно решить каккой вопрос - они звонят по всем известнымм публичным номерам... а не только в калл... это они типа стеночку защиты выстроили

а смысл звонков по телефону если нельзя решить ни одного серьёзноговопроса?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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