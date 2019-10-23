Додано: Чет 24 жов, 2019 11:07

Панове, а не підскажите, зарахування з Все карти, на карту Все Можу через Пумб онлайн, іде день в день? Треба просто погасити кредитку, і коли найкраще це зробити, останній день вроді 30 число?