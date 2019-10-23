tekiarika написав:Это капец, по моему вопросу (состояние заявления о краже денег с карты) в колл-центре помочь не могут, а в отделение я могу попасть только в 19 вечера, только там меня уже никто не ждёт. Хороший сервис.
tekiarika написав:Здравствуйте, звонила на горячую линию в попытке узнать номер телефона моего отделения, сказали, что номер у них "не указан" и надо в отделение, соответственно, идти. Соединить меня с ним тоже нельзя.
Возможно ли как-то добыть номер отделения без похода туда? Отделение Киев, ул. Борщагівська, буд. 195/43
номера отделений не сообщаются. контакт центр может помочь в решении Ваших вопросов.
а в чём смысл подобной секретности?
Представник просто толь і з кожним днем усе товстіше.