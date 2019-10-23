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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:25

  tekiarika написав:Это капец, по моему вопросу (состояние заявления о краже денег с карты) в колл-центре помочь не могут, а в отделение я могу попасть только в 19 вечера, только там меня уже никто не ждёт. Хороший сервис.

можете в личку нам написать сразу :)
или в фб https://www.facebook.com/pumbua
Укажите свой ИНН, пожалуйста. обращались в ул. Борщагівська, буд. 195/43?
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2381
З нами з: 19.07.11
Подякував: 790 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:58

так при краже в ментовку
банк он кредиты дает, а не семечками торгует
v57
 
Повідомлень: 2318
З нами з: 14.03.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 154 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:14

  Тракторист написав:
  PUMB написав:
  tekiarika написав:Здравствуйте, звонила на горячую линию в попытке узнать номер телефона моего отделения, сказали, что номер у них "не указан" и надо в отделение, соответственно, идти. Соединить меня с ним тоже нельзя.

Возможно ли как-то добыть номер отделения без похода туда?
Отделение Киев, ул. Борщагівська, буд. 195/43

номера отделений не сообщаются. контакт центр может помочь в решении Ваших вопросов.

а в чём смысл подобной секретности?

Представник просто толь і з кожним днем усе товстіше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3673
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