Ratatui написав:Вчера блок по 25.10. Сегодня весь день у вас на сайте коммерческий курс 25,10. И сегодня у меня проходит списание по курсу 25.23.
Та наврядли уже провели этот блок, то программеры косорукие. Ждите еще пару деньков А шо за сумма, валюта, в грн... мона ту строчку из ИБ увидеть?
Не они сейчас быстро проводят, даже в воскресенье раньше такой прыти никогда не было.Раньше минимум два дня проходило. Сейчас как правило на следующий день. Платеж был в гривнах, а ценник продавца в долларах. Сумма небольшая, но дело принципа в какой момент им удалось курс 25,23 отыскать.
И шоо, через +1..2дн не подправляют сумму? То они быро рисуют Берите бумажную выписку с куруглой печатью/подписью нач. отд-я и уже хай там пальцем возють