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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2374237523762377

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 781
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
184
Всього голосів : 781
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:18

  Ratatui написав:
  clientage написав:
  Ratatui написав:Вчера блок по 25.10. Сегодня весь день у вас на сайте коммерческий курс 25,10. И сегодня у меня проходит списание по курсу 25.23.

Та наврядли уже провели этот блок, то программеры косорукие. Ждите еще пару деньков :)
А шо за сумма, валюта, в грн... мона ту строчку из ИБ увидеть?


Не они сейчас быстро проводят, даже в воскресенье раньше такой прыти никогда не было.Раньше минимум два дня проходило. Сейчас как правило на следующий день. Платеж был в гривнах, а ценник продавца в долларах. Сумма небольшая, но дело принципа в какой момент им удалось курс 25,23 отыскать.

И шоо, через +1..2дн не подправляют сумму? То они быро рисуют :) Берите бумажную выписку с куруглой печатью/подписью нач. отд-я и уже хай там пальцем возють :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:24

clientage

Ничего потом не правят. Просто скорость списания переключили на пятую передачу.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:26

которая еще и проскальзывает, видать штифты срезало у шестеренок :mrgreen:
Но нуна как-то таки устаканить такой рассинхрон :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:52

  clientage написав:которая еще и проскальзывает, видать штифты срезало у шестеренок :mrgreen:
Но нуна как-то таки устаканить такой рассинхрон :mrgreen:


Завтра буду пинать. Сегодня у студентов уже закончился рабочий день.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:31

PUMB

Повторяю вопрос:

Вчера время блока 10,51 утра, сегодня списание 14,46. В каком временном интервале был курс 25,23?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 18:19

Сегодня все студенты с поддержки квасят в честь хеллоуина? :twisted:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 17:46

PUMB, если получать кэшбэк по программе Hello Cashback (https://hellocashback.me/ru/booking-cashback) на карту Вашего банка, то будет ли какая-либо комиссия со стороны банка при зачислении этих средств (карта в пакете "Депозитный")? Если кэшбэк в EUR, то возможно ли его зачисления в EUR или же карта получатель должна быть только гривневой?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:14

  Тракторист написав:PUMB, если получать кэшбэк по программе Hello Cashback (https://hellocashback.me/ru/booking-cashback) на карту Вашего банка, то будет ли какая-либо комиссия со стороны банка при зачислении этих средств (карта в пакете "Депозитный")? Если кэшбэк в EUR, то возможно ли его зачисления в EUR или же карта получатель должна быть только гривневой?


Студенты после праздника на опохмеле. Я ответ 3й день жду. Пытаюсь понять откуда у них курс списания берется от шамана с бубном или по звёздам определяют.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:29

  Ratatui написав:откуда у них курс списания берется от шамана с бубном или по звёздам определяют

а может среднеарифметическое обоих методов? :D
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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