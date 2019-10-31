Ratatui написав:Вчера блок по 25.10. Сегодня весь день у вас на сайте коммерческий курс 25,10. И сегодня у меня проходит списание по курсу 25.23.
Та наврядли уже провели этот блок, то программеры косорукие. Ждите еще пару деньков А шо за сумма, валюта, в грн... мона ту строчку из ИБ увидеть?
Не они сейчас быстро проводят, даже в воскресенье раньше такой прыти никогда не было.Раньше минимум два дня проходило. Сейчас как правило на следующий день. Платеж был в гривнах, а ценник продавца в долларах. Сумма небольшая, но дело принципа в какой момент им удалось курс 25,23 отыскать.
И шоо, через +1..2дн не подправляют сумму? То они быро рисуют Берите бумажную выписку с куруглой печатью/подписью нач. отд-я и уже хай там пальцем возють
PUMB, если получать кэшбэк по программе Hello Cashback (https://hellocashback.me/ru/booking-cashback) на карту Вашего банка, то будет ли какая-либо комиссия со стороны банка при зачислении этих средств (карта в пакете "Депозитный")? Если кэшбэк в EUR, то возможно ли его зачисления в EUR или же карта получатель должна быть только гривневой?
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Тракторист написав:PUMB, если получать кэшбэк по программе Hello Cashback (https://hellocashback.me/ru/booking-cashback) на карту Вашего банка, то будет ли какая-либо комиссия со стороны банка при зачислении этих средств (карта в пакете "Депозитный")? Если кэшбэк в EUR, то возможно ли его зачисления в EUR или же карта получатель должна быть только гривневой?
Студенты после праздника на опохмеле. Я ответ 3й день жду. Пытаюсь понять откуда у них курс списания берется от шамана с бубном или по звёздам определяют.