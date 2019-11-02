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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:52
тарифы специально написаны таким образом, что разобраться быстро вряд ли получится, так что об основных изменениях узнаем через некоторое время когда начнётся вой на форуме клиентов попавших на деньги...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:59
Та лааана, в том рулоне Тарифов обычно синеньким/касненьким выделены изменения
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 лис, 2019 21:05
Re: ПУМБ
Что изменилось?
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:07
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:20
+ появились кое-какие тарифы для карт MasterCard Platinum Chip Pay Pass
+ некоторые уточнения.
В общем ничего стремного. Кстати на сайте уже анонсированы следующие изменения вступающие в силу с 1.12.2019
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