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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2375237623772378

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 781
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
184
Всього голосів : 781
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:43

Товарищи, а какие изменения в тарифах?
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VetalUA
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:52

  VetalUA написав:Товарищи, а какие изменения в тарифах?
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тарифы специально написаны таким образом, что разобраться быстро вряд ли получится, так что об основных изменениях узнаем через некоторое время когда начнётся вой на форуме клиентов попавших на деньги... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:59

Та лааана, в том рулоне Тарифов обычно синеньким/касненьким выделены изменения :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 21:05

Re: ПУМБ

Что изменилось?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:07

  clientage написав:Та лааана, в том рулоне Тарифов обычно синеньким/касненьким выделены изменения :)

Карты в злотых стали открывать похоже

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VetalUA
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:20

  VetalUA написав:
  clientage написав:Та лааана, в том рулоне Тарифов обычно синеньким/касненьким выделены изменения :)

Карты в злотых стали открывать похоже

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+ появились кое-какие тарифы для карт MasterCard Platinum Chip Pay Pass
+ некоторые уточнения.
В общем ничего стремного. Кстати на сайте уже анонсированы следующие изменения вступающие в силу с 1.12.2019
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 00:23

Re: ПУМБ

Сорри если спрашивали, по все карте снятие в кассе без комиссии 2 раза до миллиона грн в месяц - считается календарный месяц или период в 30 дней?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:05

  Flamingo написав:
  VetalUA написав:
  clientage написав:Та лааана, в том рулоне Тарифов обычно синеньким/касненьким выделены изменения :)

Карты в злотых стали открывать похоже

Зображення

+ появились кое-какие тарифы для карт MasterCard Platinum Chip Pay Pass
+ некоторые уточнения.
В общем ничего стремного. Кстати на сайте уже анонсированы следующие изменения вступающие в силу с 1.12.2019

из стремного ограничение на снятие в месяц 500000грн, а все что свыше 1.5% комисса, получается что всех депозитчиков от 20тысяч долларов вместо доп бонусов за сумму еще и побреют на 1.5% комисса, так как варианта снять деп не через карту нет
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:14

зачем они постоянно шото меняют?
только начинаешь привыкать - как бац изменения :evil:
зачем такое делать?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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  #<1 ... 2375237623772378
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