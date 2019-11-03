для Свободного(бессрочный вклад) никада не было программы лояльности. Просто одно время он через апликуху открывался под 12%, а через вэб под 11%. Щас везде 12%
А шо за промокод, де взять?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 14:48
Re: ПУМБ
для Свободного(бессрочный вклад) никада не было программы лояльности. Просто одно время он через апликуху открывался под 12%, а через вэб под 11%. Щас везде 12%
А шо за промокод, де взять?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:09
при оформлении онлайн приходит смс на телефон с промокодом,
якобы акция до конца ноября
Показал СМС в отделении ПУМБа - сделали круглые глаза, впервые слышим..
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:32
Re: ПУМБ
Хм. Вот токошо открыл, мне ничо не пришло, ну кроме СМСки с кодом подтверждения на открытие. 12% до 06/05/20
... делайте хоть что-нибудь!
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