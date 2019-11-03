Вы получите Viber- или SMS-сообщение, в котором банк сообщит вам промокод из десяти цифровых и/или буквенных символов, который дает право на оформление депозита с % ставкой, увеличенной на + 1% (относительно стандартной, без учета программы лояльности,% ставки )!
В сообщении будут указаны: вид депозита («Доходный» или «Накопительный», или «Свободный»), валюта (гривна), по которым вы вправе оформить Депозит в рамках Акции, и конечная дата действия промокода.
После этого вам необходимо будет предъявить работнику отделения ПУМБ этот промокод и оформить в отделении банка депозит, указанный в сообщении.
Вы получите Viber- или SMS-сообщение, в котором банк сообщит вам промокод из десяти цифровых и/или буквенных символов, который дает право на оформление депозита с % ставкой, увеличенной на + 1% (относительно стандартной, без учета программы лояльности,% ставки )!
В сообщении будут указаны: вид депозита («Доходный» или «Накопительный», или «Свободный»), валюта (гривна), по которым вы вправе оформить Депозит в рамках Акции, и конечная дата действия промокода.
После этого вам необходимо будет предъявить работнику отделения ПУМБ этот промокод и оформить в отделении банка депозит, указанный в сообщении.
это все пришло в смс, только вот сотрудники отделения видно не проинформированы и не знают, что с тем промокодом делать
Таким образом по "Свободному" 12% +1% = 13% Так что оно работает, но это не точно
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta написав:Таким образом по "Свободному" 12% +1% = 13% Так что оно работает, но это не точно
Процентные ставки по депозиту3 Валюта вкладу Гривна Минимальная сумма 6 мес.4 от 100 12,0% 4 Под сроком 6 месяцев подразумевается размещение вклада на 184 дня. 3 Процентные ставки указаны в процентах годовых, до налогообложения и с учетом Программы лояльности или бонуса по промокоду.
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