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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2376237723782379

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 782
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
184
Всього голосів : 782
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:48

Re: ПУМБ

  emeta написав:По депозиту "Свободный" процентная ставка 12%
плюс 1% по программе лояльности и\или промокоду?

для Свободного(бессрочный вклад) никада не было программы лояльности. Просто одно время он через апликуху открывался под 12%, а через вэб под 11%. Щас везде 12%

А шо за промокод, де взять?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:09

  clientage написав:
  emeta написав:По депозиту "Свободный" процентная ставка 12%
плюс 1% по программе лояльности и\или промокоду?

для Свободного(бессрочный вклад) никада не было программы лояльности. Просто одно время он через апликуху открывался под 12%, а через вэб под 11%. Щас везде 12%

А шо за промокод, де взять?


при оформлении онлайн приходит смс на телефон с промокодом,
якобы акция до конца ноября

Показал СМС в отделении ПУМБа - сделали круглые глаза, впервые слышим..
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:32

Re: ПУМБ

  emeta написав:при оформлении онлайн приходит смс на телефон с промокодом,
якобы акция до конца ноября

Хм. Вот токошо открыл, мне ничо не пришло, ну кроме СМСки с кодом подтверждения на открытие. 12% до 06/05/20
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:54

  clientage написав:
  emeta написав:при оформлении онлайн приходит смс на телефон с промокодом,
якобы акция до конца ноября

Хм. Вот токошо открыл, мне ничо не пришло, ну кроме СМСки с кодом подтверждения на открытие. 12% до 06/05/20



Зображення


непонятно только как оно у них должно работать
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 17:00

  emeta написав:
непонятно только как оно у них должно работать



Должно имхо вот так

https://about.pumb.ua/ru/presscenter/promo/item/5694-priglashaem-k-uchastiyu-v-akcii-bonus-po-depozitu#info

Вы получите Viber- или SMS-сообщение, в котором банк сообщит вам промокод из десяти цифровых и/или буквенных символов, который дает право на оформление депозита с % ставкой, увеличенной на + 1% (относительно стандартной, без учета программы лояльности,% ставки )!

В сообщении будут указаны: вид депозита («Доходный» или «Накопительный», или «Свободный»), валюта (гривна), по которым вы вправе оформить Депозит в рамках Акции, и конечная дата действия промокода.

После этого вам необходимо будет предъявить работнику отделения ПУМБ этот промокод и оформить в отделении банка депозит, указанный в сообщении.

Aps
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 17:08

  Aps написав:
  emeta написав:
непонятно только как оно у них должно работать



Должно имхо вот так

https://about.pumb.ua/ru/presscenter/promo/item/5694-priglashaem-k-uchastiyu-v-akcii-bonus-po-depozitu#info

Вы получите Viber- или SMS-сообщение, в котором банк сообщит вам промокод из десяти цифровых и/или буквенных символов, который дает право на оформление депозита с % ставкой, увеличенной на + 1% (относительно стандартной, без учета программы лояльности,% ставки )!

В сообщении будут указаны: вид депозита («Доходный» или «Накопительный», или «Свободный»), валюта (гривна), по которым вы вправе оформить Депозит в рамках Акции, и конечная дата действия промокода.

После этого вам необходимо будет предъявить работнику отделения ПУМБ этот промокод и оформить в отделении банка депозит, указанный в сообщении.



это все пришло в смс, только вот сотрудники отделения видно не проинформированы и не знают, что с тем промокодом делать

Таким образом по "Свободному" 12% +1% = 13%
Так что оно работает, но это не точно 8)
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 17:58

  emeta написав:Таким образом по "Свободному" 12% +1% = 13%
Так что оно работает, но это не точно 8)

Процентные ставки по депозиту3
Валюта вкладу
Гривна
Минимальная сумма
6 мес.4
от 100
12,0%
4 Под сроком 6 месяцев подразумевается размещение вклада на 184 дня.
3 Процентные ставки указаны в процентах годовых, до налогообложения и с учетом Программы лояльности или бонуса по промокоду.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:03

  vollena71 написав:
  emeta написав:Таким образом по "Свободному" 12% +1% = 13%
Так что оно работает, но это не точно 8)

Процентные ставки по депозиту3
Валюта вкладу
Гривна
Минимальная сумма
6 мес.4
от 100
12,0%
4 Под сроком 6 месяцев подразумевается размещение вклада на 184 дня.
3 Процентные ставки указаны в процентах годовых, до налогообложения и с учетом Программы лояльности или бонуса по промокоду.


Подскажите, где посмотреть базовые ставки по депо на год? На сайте не нашел.
Или бонус +1% по акции = бонус по программе лояльности ?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:43

PUMB Проясните ситуацию с промо акцией 1% к депо.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:04

  gonzo написав:из стремного ограничение на снятие в месяц 500000грн, а все что свыше 1.5% комисса, получается что всех депозитчиков от 20тысяч долларов вместо доп бонусов за сумму еще и побреют на 1.5% комисса, так как варианта снять деп не через карту нет

адекватные люди после 2014 года не держат по 20 тыс. долларов в украинских банках...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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