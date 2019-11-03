Вы получите Viber- или SMS-сообщение, в котором банк сообщит вам промокод из десяти цифровых и/или буквенных символов, который дает право на оформление депозита с % ставкой, увеличенной на + 1% (относительно стандартной, без учета программы лояльности,% ставки )!
В сообщении будут указаны: вид депозита («Доходный» или «Накопительный», или «Свободный»), валюта (гривна), по которым вы вправе оформить Депозит в рамках Акции, и конечная дата действия промокода.
После этого вам необходимо будет предъявить работнику отделения ПУМБ этот промокод и оформить в отделении банка депозит, указанный в сообщении.
Вы получите Viber- или SMS-сообщение, в котором банк сообщит вам промокод из десяти цифровых и/или буквенных символов, который дает право на оформление депозита с % ставкой, увеличенной на + 1% (относительно стандартной, без учета программы лояльности,% ставки )!
В сообщении будут указаны: вид депозита («Доходный» или «Накопительный», или «Свободный»), валюта (гривна), по которым вы вправе оформить Депозит в рамках Акции, и конечная дата действия промокода.
После этого вам необходимо будет предъявить работнику отделения ПУМБ этот промокод и оформить в отделении банка депозит, указанный в сообщении.
это все пришло в смс, только вот сотрудники отделения видно не проинформированы и не знают, что с тем промокодом делать
Таким образом по "Свободному" 12% +1% = 13% Так что оно работает, но это не точно
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta написав:Таким образом по "Свободному" 12% +1% = 13% Так что оно работает, но это не точно
Процентные ставки по депозиту3 Валюта вкладу Гривна Минимальная сумма 6 мес.4 от 100 12,0% 4 Под сроком 6 месяцев подразумевается размещение вклада на 184 дня. 3 Процентные ставки указаны в процентах годовых, до налогообложения и с учетом Программы лояльности или бонуса по промокоду.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
emeta написав:Таким образом по "Свободному" 12% +1% = 13% Так что оно работает, но это не точно
Процентные ставки по депозиту3 Валюта вкладу Гривна Минимальная сумма 6 мес.4 от 100 12,0% 4 Под сроком 6 месяцев подразумевается размещение вклада на 184 дня. 3 Процентные ставки указаны в процентах годовых, до налогообложения и с учетом Программы лояльности или бонуса по промокоду.
Подскажите, где посмотреть базовые ставки по депо на год? На сайте не нашел. Или бонус +1% по акции = бонус по программе лояльности ?
gonzo написав:из стремного ограничение на снятие в месяц 500000грн, а все что свыше 1.5% комисса, получается что всех депозитчиков от 20тысяч долларов вместо доп бонусов за сумму еще и побреют на 1.5% комисса, так как варианта снять деп не через карту нет
адекватные люди после 2014 года не держат по 20 тыс. долларов в украинских банках...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен