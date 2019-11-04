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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:16
Тракторист написав: gonzo написав:
из стремного ограничение на снятие в месяц 500000грн, а все что свыше 1.5% комисса, получается что всех депозитчиков от 20тысяч долларов вместо доп бонусов за сумму еще и побреют на 1.5% комисса, так как варианта снять деп не через карту нет
адекватные люди после 2014 года не держат по 20 тыс. долларов в украинских банках...
ну только ради карточки Персона и обслуживания без очереди
никому не верю
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Додано: Пон 04 лис, 2019 23:18
sens написав:
ради карточки Персона
Для Песони вроді 30к$. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 23:21
sens написав: Тракторист написав: gonzo написав:
из стремного ограничение на снятие в месяц 500000грн, а все что свыше 1.5% комисса, получается что всех депозитчиков от 20тысяч долларов вместо доп бонусов за сумму еще и побреют на 1.5% комисса, так как варианта снять деп не через карту нет
адекватные люди после 2014 года не держат по 20 тыс. долларов в украинских банках...
ну только ради карточки Персона и обслуживания без очереди
необоснованные риски ради сомнительных привилегий...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Пон 04 лис, 2019 23:22
Квесторе_поверніться написав: sens написав:
ради карточки Персона
Для Песони вроді 30к$. Ні?
Для манипюса от 30$
никому не верю
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sens
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Додано: Пон 04 лис, 2019 23:35
sens написав:
30$
Прописом - тридцять?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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