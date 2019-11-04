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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2377237823792380

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 782
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
184
Всього голосів : 782
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:16

  Тракторист написав:
  gonzo написав:из стремного ограничение на снятие в месяц 500000грн, а все что свыше 1.5% комисса, получается что всех депозитчиков от 20тысяч долларов вместо доп бонусов за сумму еще и побреют на 1.5% комисса, так как варианта снять деп не через карту нет

адекватные люди после 2014 года не держат по 20 тыс. долларов в украинских банках...
ну только ради карточки Персона и обслуживания без очереди
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:18

Re: ПУМБ

  sens написав:ради карточки Персона

Для Песони вроді 30к$. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:21

  sens написав:
  Тракторист написав:
  gonzo написав:из стремного ограничение на снятие в месяц 500000грн, а все что свыше 1.5% комисса, получается что всех депозитчиков от 20тысяч долларов вместо доп бонусов за сумму еще и побреют на 1.5% комисса, так как варианта снять деп не через карту нет

адекватные люди после 2014 года не держат по 20 тыс. долларов в украинских банках...
ну только ради карточки Персона и обслуживания без очереди

необоснованные риски ради сомнительных привилегий...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:22

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:ради карточки Персона

Для Песони вроді 30к$. Ні?

Для манипюса от 30$
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:35

Re: ПУМБ

  sens написав:30$

Прописом - тридцять? :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 05:51

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:30$

Прописом - тридцять? :)

Ответ в ветке ПИБа и МИБа самодостаточен
никому не верю
sens
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  #<1 ... 2377237823792380
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