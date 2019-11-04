gonzo написав:из стремного ограничение на снятие в месяц 500000грн, а все что свыше 1.5% комисса, получается что всех депозитчиков от 20тысяч долларов вместо доп бонусов за сумму еще и побреют на 1.5% комисса, так как варианта снять деп не через карту нет
адекватные люди после 2014 года не держат по 20 тыс. долларов в украинских банках...
ну только ради карточки Персона и обслуживания без очереди
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
gonzo написав:из стремного ограничение на снятие в месяц 500000грн, а все что свыше 1.5% комисса, получается что всех депозитчиков от 20тысяч долларов вместо доп бонусов за сумму еще и побреют на 1.5% комисса, так как варианта снять деп не через карту нет
адекватные люди после 2014 года не держат по 20 тыс. долларов в украинских банках...
ну только ради карточки Персона и обслуживания без очереди
необоснованные риски ради сомнительных привилегий...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.