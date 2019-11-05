Шановні клієнти, з 01 листопада 2019 року набувають чинності зміни до Тарифів АТ «ПУМБ» на обслуговування фізичних осіб.
Кто-нить разобрался, что в тарифах поменялось?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 17:26
Нашел на сайте
Кто-нить разобрался, что в тарифах поменялось?
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Додано: Сер 06 лис, 2019 17:42
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