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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2378237923802381

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 782
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
184
Всього голосів : 782
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:26

Нашел на сайте
Шановні клієнти, з 01 листопада 2019 року набувають чинності зміни до Тарифів АТ «ПУМБ» на обслуговування фізичних осіб.


Кто-нить разобрался, что в тарифах поменялось?
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:42

  Alexey_k9 написав:Нашел на сайте
Шановні клієнти, з 01 листопада 2019 року набувають чинності зміни до Тарифів АТ «ПУМБ» на обслуговування фізичних осіб.


Кто-нить разобрался, что в тарифах поменялось?

А 3 страницы "взад" тему пролистать религия не позволяет? ;)
Flamingo
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Повідомлень: 3194
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  #<1 ... 2378237923802381
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