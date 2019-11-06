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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 17:26
Нашел на сайте
Шановні клієнти, з 01 листопада 2019 року набувають чинності зміни до Тарифів АТ «ПУМБ» на обслуговування фізичних осіб.
Кто-нить разобрался, что в тарифах поменялось?
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
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Alexey_k9
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Додано: Сер 06 лис, 2019 17:42
Alexey_k9 написав:
Нашел на сайте
Шановні клієнти, з 01 листопада 2019 року набувають чинності зміни до Тарифів АТ «ПУМБ» на обслуговування фізичних осіб.
Кто-нить разобрался, что в тарифах поменялось?
А 3 страницы "взад" тему пролистать религия не позволяет?
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Flamingo
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Додано: Чет 07 лис, 2019 10:13
PUMB
Планируется ли в веб-ИБ реализовать возможность привязки чужих карт ?
Или это космос, фантастика ?
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mustbe
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Додано: Чет 07 лис, 2019 10:35
Flamingo написав: Alexey_k9 написав:
Нашел на сайте
Шановні клієнти, з 01 листопада 2019 року набувають чинності зміни до Тарифів АТ «ПУМБ» на обслуговування фізичних осіб.
Кто-нить разобрался, что в тарифах поменялось?
А 3 страницы "взад" тему пролистать религия не позволяет?
Томос.
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