Шановні клієнти, з 01 листопада 2019 року набувають чинності зміни до Тарифів АТ «ПУМБ» на обслуговування фізичних осіб.
Кто-нить разобрался, что в тарифах поменялось?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 17:26
Нашел на сайте
Кто-нить разобрался, что в тарифах поменялось?
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Додано: Сер 06 лис, 2019 17:42
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:13
PUMB
Планируется ли в веб-ИБ реализовать возможность привязки чужих карт ?
Или это космос, фантастика ?
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:35
Томос.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:24
Там є привязка...дещо нетрадиційна.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:38
Ну в шаблонах мона запомнить номер карты -- уже хорошо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:08
Ну, шаблоны - это, конечно, хорошо. Не хватало, чтобы ещё и их не было.
Но привязки карт - в упор не вижу. В мобайле - она есть. В вебе - не наблюдаю.
Как по мне - это мастхэв.
Потому и спрашиваю - планируется ли это хоть в каком-то светлом будущем ?
ЗЫ. Ну и сами переводы реализованы весьма коряво: какие-то 4 шага вместо одного экрана и кнопки "Перевести".
Не, оно то, конечно, работает. Но видно, что сделано "для галочки", а не "по уму".
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