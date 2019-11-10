Шановні клієнти, з 01 листопада 2019 року набувають чинності зміни до Тарифів АТ «ПУМБ» на обслуговування фізичних осіб.
Кто-нить разобрался, что в тарифах поменялось?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 17:26
Нашел на сайте
Кто-нить разобрался, что в тарифах поменялось?
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Додано: Сер 06 лис, 2019 17:42
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:13
PUMB
Планируется ли в веб-ИБ реализовать возможность привязки чужих карт ?
Или это космос, фантастика ?
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:24
Там є привязка...дещо нетрадиційна.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:38
Ну в шаблонах мона запомнить номер карты -- уже хорошо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:08
Ну, шаблоны - это, конечно, хорошо. Не хватало, чтобы ещё и их не было.
Но привязки карт - в упор не вижу. В мобайле - она есть. В вебе - не наблюдаю.
Как по мне - это мастхэв.
Потому и спрашиваю - планируется ли это хоть в каком-то светлом будущем ?
ЗЫ. Ну и сами переводы реализованы весьма коряво: какие-то 4 шага вместо одного экрана и кнопки "Перевести".
Не, оно то, конечно, работает. Но видно, что сделано "для галочки", а не "по уму".
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:41
Re: ПУМБ
Меня это тоже озлобляет - ввел все - включая 3дс код и вместо страницы "платеж прошел/не прошел" загружается страница "А теперь еще нажмите кнопку "Провести" ;(
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:50
Re: ПУМБ
в это время камера мабилы вас фотит
А при вводе ЦВВ на виртуальной клаве у вас тоже отображается только ДВА скрытых символа вместо 3х? Эт особое достижение СБ ПУМБы
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 10 лис, 2019 22:28
если сразу после полуночи снять с депозита "Сбободный":
- проценты за воскресенья сохраняться?
- и сразу п2п в другой банк - овера случаем не нарисуют?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Пон 11 лис, 2019 04:21
Re: ПУМБ
С учетом бесплатного снятия с кредитки я так понимаю, что менеджмент кредитных рисков еще более шухерный чем в ТАСе, правильно?
Какой размер кредлима имеет смысл просить "самозанятым"? Сильно допрашивают клиента и контактных лиц при размере до 6000?
И увеличивают ли лимит со временем если пользоваться средне?
Спасибо.
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