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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2379238023812382

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 782
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
184
Всього голосів : 782
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 08:47

  uaprofi написав:если сразу после полуночи снять с депозита "Сбободный":
- проценты за воскресенья сохраняться?
- и сразу п2п в другой банк - овера случаем не нарисуют?

1. Да
2. Нет.
Flamingo
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Повідомлень: 3232
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  #<1 ... 2379238023812382
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