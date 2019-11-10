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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 08:47
uaprofi написав:
если сразу после полуночи
снять с депозита "Сбободный":
- проценты за воскресенья сохраняться?
- и сразу п2п в другой банк - овера случаем не нарисуют?
1. Да
2. Нет.
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