1. Да
2. Нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 08:47
Додано: Пон 11 лис, 2019 10:13
господа, что-то не работает пумбовское п2п с карты непумба без 3д (по лук-апу) на карту пумба - у вас так же?
после операции пишет Помылка.
Помилка
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