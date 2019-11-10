1. Да
2. Нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 08:47
Додано: Пон 11 лис, 2019 10:13
господа, что-то не работает пумбовское п2п с карты непумба без 3д (по лук-апу) на карту пумба - у вас так же?
после операции пишет Помылка.
Помилка
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Технічна помилка. Спробуйте, будь ласка, пізніше.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 16:32
если не ошибаюсь, то с картами без 3д давно так...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:49
Тракторист
ну еще мес. назад с карты без 3д 25 к как теща под лед шло ...
щас попробовал 5 000 не идет ... 10 грн. пошло ...
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Додано: Пон 11 лис, 2019 16:54
Re: ПУМБ
А поддержка что-то сказала?
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