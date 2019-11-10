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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 08:47
uaprofi написав:
если сразу после полуночи
снять с депозита "Сбободный":
- проценты за воскресенья сохраняться?
- и сразу п2п в другой банк - овера случаем не нарисуют?
1. Да
2. Нет.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 10:13
господа, что-то не работает пумбовское п2п с карты непумба без 3д (по лук-апу) на карту пумба - у вас так же?
после операции пишет Помылка.
Помилка
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Технічна помилка. Спробуйте, будь ласка, пізніше.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 16:32
IMPRINTER написав:
господа, что-то не работает пумбовское п2п с карты непумба без 3д (по лук-апу) на карту пумба - у вас так же?
после операции пишет Помылка.
Помилка
СЛУЖБА ПІДТРИМКИ 24/7
+38 044 231 75 74 info@fuib.com
Технічна помилка. Спробуйте, будь ласка, пізніше.
если не ошибаюсь, то с картами без 3д давно так...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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Додано: Пон 11 лис, 2019 16:49
Тракторист
ну еще мес. назад с карты без 3д 25 к как теща под лед шло ...
щас попробовал 5 000 не идет ... 10 грн. пошло ...
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Додано: Пон 11 лис, 2019 16:54
IMPRINTER написав:Тракторист
ну еще мес. назад с карты без 3д 25 к как теща под лед шло ...
щас попробовал 5 000 не идет ... 10 грн. пошло ...
А поддержка что-то сказала?
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qwe_ua
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Додано: Пон 11 лис, 2019 18:26
qwe_ua написав:
IMPRINTER написав:Тракторист
ну еще мес. назад с карты без 3д 25 к как теща под лед шло ...
щас попробовал 5 000 не идет ... 10 грн. пошло ...
А поддержка что-то сказала?
где? в ПУМБе?
в этом банке её нет и никогда небыло. Это один и самых больших отстойников вплане клиентской поддержки.
Здешний саппорт тоже забил и уже 11 дней не появляется.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 19:46
IMPRINTER написав: qwe_ua написав:
IMPRINTER написав:Тракторист
ну еще мес. назад с карты без 3д 25 к как теща под лед шло ...
щас попробовал 5 000 не идет ... 10 грн. пошло ...
А поддержка что-то сказала?
где? в ПУМБе?
в этом банке её нет и никогда небыло. Это один и самых больших отстойников вплане клиентской поддержки.
Здешний саппорт тоже забил и уже 11 дней не появляется.
Скрываются студенты, не хотят мне открыть военную тайну как им удается конвертировать и списать платеж по отсутствующему у них курсу.
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Ratatui
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Додано: Пон 11 лис, 2019 19:50
IMPRINTER написав:где? в ПУМБе?
в этом банке её нет и никогда небыло. Это один и самых больших отстойников вплане клиентской поддержки.
Здешний саппорт тоже забил и уже 11 дней не появляется.
Именно, они могут причину сказать.
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qwe_ua
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Додано: Пон 11 лис, 2019 19:51
Ratatui написав:Скрываются студенты, не хотят мне открыть военную тайну как им удается конвертировать и списать платеж по отсутствующему у них курсу.
Напишите в обратную связь, если ошибка вернут как и псевдоовер.
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qwe_ua
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Додано: Пон 11 лис, 2019 19:58
qwe_ua написав:
Ratatui написав:Скрываются студенты, не хотят мне открыть военную тайну как им удается конвертировать и списать платеж по отсутствующему у них курсу.
Напишите в обратную связь, если ошибка вернут как и псевдоовер.
Изучите форум где всё это описано. Обратная связь ответила. что так сошлись звёзды и исчезла так же как представитель здесь на ветке. На вопрос откуда всё таки берётся курс списания из гривны в доллар представитель завис как и гиперлуп Омельяна.
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Ratatui
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