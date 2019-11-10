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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2380238123822383>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 782
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
184
Всього голосів : 782
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 08:47

  uaprofi написав:если сразу после полуночи снять с депозита "Сбободный":
- проценты за воскресенья сохраняться?
- и сразу п2п в другой банк - овера случаем не нарисуют?

1. Да
2. Нет.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 10:13

господа, что-то не работает пумбовское п2п с карты непумба без 3д (по лук-апу) на карту пумба - у вас так же?
после операции пишет Помылка.

Помилка
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Технічна помилка. Спробуйте, будь ласка, пізніше.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:32

  IMPRINTER написав:господа, что-то не работает пумбовское п2п с карты непумба без 3д (по лук-апу) на карту пумба - у вас так же?
после операции пишет Помылка.

Помилка
СЛУЖБА ПІДТРИМКИ 24/7
+38 044 231 75 74 info@fuib.com
Технічна помилка. Спробуйте, будь ласка, пізніше.

если не ошибаюсь, то с картами без 3д давно так...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:49

Тракторист

ну еще мес. назад с карты без 3д 25 к как теща под лед шло ...
щас попробовал 5 000 не идет ... 10 грн. пошло ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:54

Re: ПУМБ

IMPRINTER написав:Тракторист

ну еще мес. назад с карты без 3д 25 к как теща под лед шло ...
щас попробовал 5 000 не идет ... 10 грн. пошло ...
А поддержка что-то сказала? :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:26

  qwe_ua написав:
IMPRINTER написав:Тракторист

ну еще мес. назад с карты без 3д 25 к как теща под лед шло ...
щас попробовал 5 000 не идет ... 10 грн. пошло ...
А поддержка что-то сказала? :)


где? в ПУМБе?
в этом банке её нет и никогда небыло. Это один и самых больших отстойников вплане клиентской поддержки.

Здешний саппорт тоже забил и уже 11 дней не появляется.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:46

  IMPRINTER написав:
  qwe_ua написав:
IMPRINTER написав:Тракторист

ну еще мес. назад с карты без 3д 25 к как теща под лед шло ...
щас попробовал 5 000 не идет ... 10 грн. пошло ...
А поддержка что-то сказала? :)


где? в ПУМБе?
в этом банке её нет и никогда небыло. Это один и самых больших отстойников вплане клиентской поддержки.

Здешний саппорт тоже забил и уже 11 дней не появляется.


Скрываются студенты, не хотят мне открыть военную тайну как им удается конвертировать и списать платеж по отсутствующему у них курсу.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:50

Re: ПУМБ

IMPRINTER написав:где? в ПУМБе?
в этом банке её нет и никогда небыло. Это один и самых больших отстойников вплане клиентской поддержки.

Здешний саппорт тоже забил и уже 11 дней не появляется.


Именно, они могут причину сказать.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:51

Re: ПУМБ

Ratatui написав:Скрываются студенты, не хотят мне открыть военную тайну как им удается конвертировать и списать платеж по отсутствующему у них курсу.

Напишите в обратную связь, если ошибка вернут как и псевдоовер.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:58

  qwe_ua написав:
Ratatui написав:Скрываются студенты, не хотят мне открыть военную тайну как им удается конвертировать и списать платеж по отсутствующему у них курсу.

Напишите в обратную связь, если ошибка вернут как и псевдоовер.


Изучите форум где всё это описано. Обратная связь ответила. что так сошлись звёзды и исчезла так же как представитель здесь на ветке. На вопрос откуда всё таки берётся курс списания из гривны в доллар представитель завис как и гиперлуп Омельяна.
Ratatui
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