Додано: Пон 11 лис, 2019 16:49

Тракторист



ну еще мес. назад с карты без 3д 25 к как теща под лед шло ...

щас попробовал 5 000 не идет ... 10 грн. пошло ...

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