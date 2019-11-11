На Лумумбу-то грошей вистачить?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 20:30
На Лумумбу-то грошей вистачить?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 11 лис, 2019 20:41
Так кидают поставщиков. Лумумба даже не чихнет.
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:55
У меня вечером все прошло, правда я через пейхаб делал
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