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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2380238123822383

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 782
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
184
Всього голосів : 782
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:30

Ахметівська «Брусничка» збанкрутувала, кредиторська заборгованість – понад 1 млрд грн
На Лумумбу-то грошей вистачить?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:41



Так кидают поставщиков. Лумумба даже не чихнет.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:55

  IMPRINTER написав:господа, что-то не работает пумбовское п2п с карты непумба без 3д (по лук-апу) на карту пумба - у вас так же?
после операции пишет Помылка.

Помилка
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  #<1 ... 2380238123822383
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