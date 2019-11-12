На Лумумбу-то грошей вистачить?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 20:30
На Лумумбу-то грошей вистачить?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 11 лис, 2019 20:41
Так кидают поставщиков. Лумумба даже не чихнет.
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:55
У меня вечером все прошло, правда я через пейхаб делал
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Додано: Сер 13 лис, 2019 07:35
несколько лет назад сталкивался с аналогичной стуацией конвертации по хз откуда бравшемуся курсу. Тогда они так и не смогли мне внятно ответить.
Даже не думал, что эта "история" все так же свежа как утренняя роса
В этой лумумбе надо пользовать валютные карты для валюты, а гривневые для гривни. Благо, что основа беслатная, а допок за пару копеек навыпускать можно как блох на бродячей собаке. И только так. Иначе попандос по гарантии, рано или позже
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время»
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