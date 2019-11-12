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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2381238223832384>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:30

Ахметівська «Брусничка» збанкрутувала, кредиторська заборгованість – понад 1 млрд грн
На Лумумбу-то грошей вистачить?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:41



Так кидают поставщиков. Лумумба даже не чихнет.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:55

  IMPRINTER написав:господа, что-то не работает пумбовское п2п с карты непумба без 3д (по лук-апу) на карту пумба - у вас так же?
после операции пишет Помылка.

Помилка
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 07:35

  Ratatui написав:
  qwe_ua написав:
Ratatui написав:Скрываются студенты, не хотят мне открыть военную тайну как им удается конвертировать и списать платеж по отсутствующему у них курсу.

Напишите в обратную связь, если ошибка вернут как и псевдоовер.


Изучите форум где всё это описано. Обратная связь ответила. что так сошлись звёзды и исчезла так же как представитель здесь на ветке. На вопрос откуда всё таки берётся курс списания из гривны в доллар представитель завис как и гиперлуп Омельяна.

несколько лет назад сталкивался с аналогичной стуацией конвертации по хз откуда бравшемуся курсу. Тогда они так и не смогли мне внятно ответить.
Даже не думал, что эта "история" все так же свежа как утренняя роса :shock:

В этой лумумбе надо пользовать валютные карты для валюты, а гривневые для гривни. Благо, что основа беслатная, а допок за пару копеек навыпускать можно как блох на бродячей собаке. И только так. Иначе попандос по гарантии, рано или позже 8)
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время»
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:26

EKO

Так раньше у них не было отдельного курса по списанию с карточек и могли спихиваить на систему платежей, а сейчас курс списания висит на сайте. В моём случае этот курс на сайте лумумбы не менялся в течении суток когда прошла блокировка. а потом списание.Но в моём случае курс вообще с потолка. Техподдержка увы промычала что-то невнятное.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:45

  Ratatui написав:EKO

Так раньше у них не было отдельного курса по списанию с карточек и могли спихиваить на систему платежей, а сейчас курс списания висит на сайте. В моём случае этот курс на сайте лумумбы не менялся в течении суток когда прошла блокировка. а потом списание.Но в моём случае курс вообще с потолка. Техподдержка увы промычала что-то невнятное.

Не писали цидулу про повернення вкраденого взад?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:03

Re: ПУМБ

Ratatui написав:Изучите форум где всё это описано. Обратная связь ответила. что так сошлись звёзды

Надо не спрашивать почему курс такой, а "прошу вернуть хх.хх по счету ууууууу, т.к. ...."
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:04

  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:EKO

Так раньше у них не было отдельного курса по списанию с карточек и могли спихиваить на систему платежей, а сейчас курс списания висит на сайте. В моём случае этот курс на сайте лумумбы не менялся в течении суток когда прошла блокировка. а потом списание.Но в моём случае курс вообще с потолка. Техподдержка увы промычала что-то невнятное.

Не писали цидулу про повернення вкраденого взад?


Да сумма мизер. Вопрос в том. что на сайте был курс 25,10. а списало по 25,23. Просто хотелось понять то Ринат Леонидович курс в ручном режиме устанавливает или было кому-то видение.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:19

  Тракторист написав:PUMB, если получать кэшбэк по программе Hello Cashback (https://hellocashback.me/ru/booking-cashback) на карту Вашего банка, то будет ли какая-либо комиссия со стороны банка при зачислении этих средств (карта в пакете "Депозитный")? Если кэшбэк в EUR, то возможно ли его зачисления в EUR или же карта получатель должна быть только гривневой?

если Вам отправят в евро, и карта в евро - операцию зачислят. за пополнение всеКАРТА любым способом комиссии нет, на карту в пакете Депозитный - в грн 1% от суммы, мин. 5
UАН, в евро - 1% от суммы, мин. экв. 5 EUR + 30 UAH.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:31

Re: ПУМБ

  Ratatui написав:[b]Да сумма мизер. Вопрос в том. что на сайте был курс 25,10. а списало по 25,23. Просто хотелось понять то Ринат Леонидович курс в ручном режиме устанавливает или было кому-то видение.


Сумма мизер насколько? У меня была ситуация в привате, когда я перепутал гривневую с валютной карту и заплатил за кофе долларовой, кажется 8 или 9 грн, но курс отличался от приватовского в бОльшую сторону, как у вас. Личный банкир куда-то звонила и выдала такой стейтмент — у МПС (в моём случае был МС) есть какая-то минимальная сумма платежа, всё что ниже неё подлежит округлению. А чтобы округление случилось, конверт валюты идет по курсу выше, как-то вот так. И что если бы я оплатил не 8, а, например, 15 грн, то под округление и некорректный курс уже бы не попал. Дальше я уже не разбирался, потому что тех копеек было не жалко, но вполне вероятно, ваша ситуация где-то рядом, потому что моя банкирша в Привате тогда сказала, что разъяснения ей дало не начальство, а какой-то ответственный из главного офиса, и в КЦ пумбы девочки могли тупо не заморачиваться такими высокими материями.
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