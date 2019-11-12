На Лумумбу-то грошей вистачить?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 20:30
На Лумумбу-то грошей вистачить?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 11 лис, 2019 20:41
Так кидают поставщиков. Лумумба даже не чихнет.
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:55
У меня вечером все прошло, правда я через пейхаб делал
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Додано: Сер 13 лис, 2019 07:35
несколько лет назад сталкивался с аналогичной стуацией конвертации по хз откуда бравшемуся курсу. Тогда они так и не смогли мне внятно ответить.
Даже не думал, что эта "история" все так же свежа как утренняя роса
В этой лумумбе надо пользовать валютные карты для валюты, а гривневые для гривни. Благо, что основа беслатная, а допок за пару копеек навыпускать можно как блох на бродячей собаке. И только так. Иначе попандос по гарантии, рано или позже
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время»
Додано: Сер 13 лис, 2019 11:26
EKO
Так раньше у них не было отдельного курса по списанию с карточек и могли спихиваить на систему платежей, а сейчас курс списания висит на сайте. В моём случае этот курс на сайте лумумбы не менялся в течении суток когда прошла блокировка. а потом списание.Но в моём случае курс вообще с потолка. Техподдержка увы промычала что-то невнятное.
Додано: Сер 13 лис, 2019 11:45
Не писали цидулу про повернення вкраденого взад?
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Додано: Сер 13 лис, 2019 12:03
Re: ПУМБ
Надо не спрашивать почему курс такой, а "прошу вернуть хх.хх по счету ууууууу, т.к. ...."
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:04
Да сумма мизер. Вопрос в том. что на сайте был курс 25,10. а списало по 25,23. Просто хотелось понять то Ринат Леонидович курс в ручном режиме устанавливает или было кому-то видение.
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:19
если Вам отправят в евро, и карта в евро - операцию зачислят. за пополнение всеКАРТА любым способом комиссии нет, на карту в пакете Депозитный - в грн 1% от суммы, мин. 5
UАН, в евро - 1% от суммы, мин. экв. 5 EUR + 30 UAH.
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:31
Re: ПУМБ
Сумма мизер насколько? У меня была ситуация в привате, когда я перепутал гривневую с валютной карту и заплатил за кофе долларовой, кажется 8 или 9 грн, но курс отличался от приватовского в бОльшую сторону, как у вас. Личный банкир куда-то звонила и выдала такой стейтмент — у МПС (в моём случае был МС) есть какая-то минимальная сумма платежа, всё что ниже неё подлежит округлению. А чтобы округление случилось, конверт валюты идет по курсу выше, как-то вот так. И что если бы я оплатил не 8, а, например, 15 грн, то под округление и некорректный курс уже бы не попал. Дальше я уже не разбирался, потому что тех копеек было не жалко, но вполне вероятно, ваша ситуация где-то рядом, потому что моя банкирша в Привате тогда сказала, что разъяснения ей дало не начальство, а какой-то ответственный из главного офиса, и в КЦ пумбы девочки могли тупо не заморачиваться такими высокими материями.
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