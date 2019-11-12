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Обслуговування в українських
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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2381238223832384

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:38

  Mathias написав:
  Ratatui написав:[b]Да сумма мизер. Вопрос в том. что на сайте был курс 25,10. а списало по 25,23. Просто хотелось понять то Ринат Леонидович курс в ручном режиме устанавливает или было кому-то видение.


Сумма мизер насколько? У меня была ситуация в привате, когда я перепутал гривневую с валютной карту и заплатил за кофе долларовой, кажется 8 или 9 грн, но курс отличался от приватовского в бОльшую сторону, как у вас. Личный банкир куда-то звонила и выдала такой стейтмент — у МПС (в моём случае был МС) есть какая-то минимальная сумма платежа, всё что ниже неё подлежит округлению. А чтобы округление случилось, конверт валюты идет по курсу выше, как-то вот так. И что если бы я оплатил не 8, а, например, 15 грн, то под округление и некорректный курс уже бы не попал. Дальше я уже не разбирался, потому что тех копеек было не жалко, но вполне вероятно, ваша ситуация где-то рядом, потому что моя банкирша в Привате тогда сказала, что разъяснения ей дало не начальство, а какой-то ответственный из главного офиса, и в КЦ пумбы девочки могли тупо не заморачиваться такими высокими материями.


Так если с материями тяжело пусть так и напишут, что в данном вопросе не бум, бум. Сумма до пару гривен.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:39

PUMB

С выходом на работу. Завтра снег видать выпадет или верховная зрада проголосует сегодня за продажу чернозёма.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:41

ПУМБ

Ratatui написав:Так если с материями тяжело пусть так и напишут, что в данном вопросе не бум, бум. Сумма до пару гривен.


Тогда это ваш случай :)

А КЦ нельзя по инструкции говорить ни бум-бум, если что, вот и несут пургу умным голосом, любую.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:42

  Mathias написав:
Ratatui написав:Так если с материями тяжело пусть так и напишут, что в данном вопросе не бум, бум. Сумма до пару гривен.


Тогда это ваш случай :)

А КЦ нельзя по инструкции говорить ни бум-бум, если что, вот и несут пургу умным голосом, любую.


Нельзя студентам так рано врать начинать.
Ratatui
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