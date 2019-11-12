Mathias написав:

Ratatui написав: [b]Да сумма мизер. Вопрос в том. что на сайте был курс 25,10. а списало по 25,23. Просто хотелось понять то Ринат Леонидович курс в ручном режиме устанавливает или было кому-то видение. [b]Да сумма мизер. Вопрос в том. что на сайте был курс 25,10. а списало по 25,23. Просто хотелось понять то Ринат Леонидович курс в ручном режиме устанавливает или было кому-то видение.

Сумма мизер насколько? У меня была ситуация в привате, когда я перепутал гривневую с валютной карту и заплатил за кофе долларовой, кажется 8 или 9 грн, но курс отличался от приватовского в бОльшую сторону, как у вас. Личный банкир куда-то звонила и выдала такой стейтмент — у МПС (в моём случае был МС) есть какая-то минимальная сумма платежа, всё что ниже неё подлежит округлению. А чтобы округление случилось, конверт валюты идет по курсу выше, как-то вот так. И что если бы я оплатил не 8, а, например, 15 грн, то под округление и некорректный курс уже бы не попал. Дальше я уже не разбирался, потому что тех копеек было не жалко, но вполне вероятно, ваша ситуация где-то рядом, потому что моя банкирша в Привате тогда сказала, что разъяснения ей дало не начальство, а какой-то ответственный из главного офиса, и в КЦ пумбы девочки могли тупо не заморачиваться такими высокими материями.