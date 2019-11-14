Додано: Чет 14 лис, 2019 16:59

PUMB

Большое спасибо за ответ! Остался только один непроясненный момент: а зачем в пакете две карты? Они в одной валюте?

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